Les Ateliers de la mine : Atelier Pâte à sel 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 11 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Venez faire des sujets de Noël pour vos décorations de table, couronnes et sapins..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



SALT DOUGH WORKSHOP

Come and make Christmas subjects for your table decorations, wreaths and trees.

TALLER DE MASA DE SAL

Ven a hacer motivos navideños para tus adornos de mesa, coronas y árboles de Navidad.

Kommen Sie und machen Sie weihnachtliche Sujets für Ihre Tischdekorationen, Kränze und Bäume.

Mise à jour le 2023-10-26 par Marche et Combraille en Aquitaine