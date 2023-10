Les Ateliers de la mine – Boutique de Noël 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 3 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

BOUTIQUE DE NOËL

Dans le grand atelier de l’aile EST où Mathilde Rougeron vous accueillera entre deux séances photos.

Horaires variables! 06 45 29 92 21.

2023-11-03 fin : 2023-11-30 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS SHOP

In the large workshop in the EAST wing, Mathilde Rougeron welcomes you between photo shoots.

Variable opening hours! 06 45 29 92 21

TIENDA DE NAVIDAD

En el gran taller del ala este, Mathilde Rougeron le acogerá entre sesión y sesión de fotos.

Horario variable: 06 45 29 92 21

WEIHNACHTSGESCHÄFT

Im großen Atelier im Ostflügel, wo Mathilde Rougeron Sie zwischen zwei Fotoshootings empfängt.

Variable Öffnungszeiten! 06 45 29 92 21

Mise à jour le 2023-10-26 par Marche et Combraille en Aquitaine