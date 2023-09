Les Ateliers de la mine – Atelier Maquillage d’Halloween 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 31 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER MAQUILLAGE D’HALLOWEEN

Avant de partir à l’assaut des habitants et de leur laisser la vie sauve contre des bonbons,

venez vous faire maquiller et transformez vous en véritable terreur!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



HALLOWEEN MAKE-UP WORKSHOP

Before attacking the inhabitants and letting them live in exchange for candy,

come and get your make-up done, and transform yourself into a real terror!

TALLER DE MAQUILLAJE DE HALLOWEEN

Antes de montar en cólera y entregar tu vida a cambio de caramelos,

ven a maquillarte y transfórmate en un auténtico terror

HALLOWEEN-SCHMINK-WORKSHOP

Bevor du die Bewohner des Dorfes überfällst und sie für Süßigkeiten am Leben lässt, kannst du dich hier schminken lassen,

lassen Sie sich schminken und verwandeln Sie sich in einen echten Schrecken!

