Les Ateliers de la mine – Atelier Halloween Nature 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 28 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER HALLOWEEN NATURE

Animé par l’association Joye Vivaces.

Apprenez à connaître les curiosités d’Halloween!

Araignées, chauve-souris, ronds de sorcières n’auront plus de secrets pour vous!.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



HALLOWEEN NATURE WORKSHOP

Led by the Joye Vivaces association.

Learn about Halloween curiosities!

Spiders, bats and witches’ circles will no longer hold any secrets for you!

TALLER DE NATURALEZA DE HALLOWEEN

Organizado por la asociación Joye Vivaces.

¡Conoce las curiosidades de Halloween!

¡Arañas, murciélagos y círculos de brujas dejarán de tener secretos para ti!

HALLOWEEN-WORKSHOP NATUR

Animiert von der Vereinigung Joye Vivaces.

Lernen Sie die Kuriositäten von Halloween kennen!

Spinnen, Fledermäuse und Hexenringe werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine