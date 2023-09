Les Ateliers de la mine – Les Concerts – Bazar Laqué 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 27 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

CONCERT

Bazar Laqué

Bazar Laqué est un show de pop approximentale ou expérimmative sous un ton théâtral et décalé..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Lacquered Bazaar

Bazar Laqué is an approximental or experimental pop show with an offbeat, theatrical tone.

CONCIERTO

Bazar lacado

Bazar Laqué es un espectáculo de pop experimental con un tono desenfadado y teatral.

KONZERT

Lackierter Basar

Bazar Laqué ist eine Show mit approximentalem oder experimentellem Pop in einem theatralischen und schrägen Ton.

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine