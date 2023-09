Les Ateliers de la mine – Atelier improvisation théâtrale 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 21 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER IMPROVISATIONS THÉÂTRALE

INSCRIPTIONS à animation@lesateliersdelamine.tl

Atelier découverte de l’improvisation théâtrale.

Lancez-vous et découvrez tout ce potentiel qui sommeillait jusqu’à présent!.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



THEATRICAL IMPROVISATIONS WORKSHOP

REGISTRATIONS at animation@lesateliersdelamine.tl

Discover theatrical improvisation.

Take the plunge and discover all that potential you’ve been slumbering until now!

TALLER DE IMPROVISACIONES TEATRALES

INSCRIPCIONES en animation@lesateliersdelamine.tl

Descubre la improvisación teatral.

¡Anímate y descubre todo el potencial que has tenido dormido hasta ahora!

WORKSHOP IMPROVISATIONSTHEATER

INSCRIPTIONS an animation@lesateliersdelamine.tl

Workshop zur Entdeckung des Improvisationstheaters.

Entdecken Sie das Potenzial, das bisher in Ihnen schlummerte!

