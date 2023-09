Les Ateliers de la mine – Atelier fabrication d’instruments 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 21 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER FABRICATION D’INSTRUMENTS

INSCRIPTIONS à animation@lesateliersdelamine.tl

Concevez votre instrument de bric et de broc avec ce que vous trouvez dans la recyclerie avec l’aide de Géranium et Manu,

musiciens concepteurs..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



INSTRUMENT-BUILDING WORKSHOP

REGISTRATIONS at animation@lesateliersdelamine.tl

Design your own instrument from odds and ends with the help of Geranium and Manu,

musician-designers.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

INSCRIPCIONES en animation@lesateliersdelamine.tl

Diseña tu propio instrumento a partir de retales con la ayuda de Géranium y Manu,

músicos-diseñadores.

WORKSHOP INSTRUMENTENBAU

ANMELDUNGEN an animation@lesateliersdelamine.tl

Entwerfen Sie mit Hilfe von Geranium und Manu Ihr Instrument aus dem, was Sie im Recyclingladen finden,

musiker-Designern.

