Les Ateliers de la mine : Atelier Aquarelle 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 14 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER AQUARELLE

Ce mois-ci, Odile vous fera explorer le thème de l’automne, en aquarelle!.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



WATERCOLOR WORKSHOP

This month, Odile will help you explore the theme of autumn, in watercolour!

TALLER DE ACUARELA

Este mes, Odile te llevará a explorar el otoño con acuarelas

AQUARELLWERKSTATT

Diesen Monat wird Odile mit Ihnen das Thema Herbst in Aquarellfarben erkunden!

