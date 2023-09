Les Ateliers de la mine – Soirée lecture de textes 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 13 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

SOIRÉE LECTURE DE TEXTES

Soirée Slam/lecture de textes faisant suite à l’appel à texte sur le thème de Lavaveix dans le cadre du projet culturel de Sonia Suau..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



EVENING READING

Slam/text reading evening following the call for texts on the theme of Lavaveix as part of Sonia Suau’s cultural project.

LECTURA NOCTURNA

Velada de slam poetry y lecturas a raíz de una convocatoria sobre el tema de Lavaveix en el marco del proyecto cultural de Sonia Suau.

LESEABEND

Slam-Abend/Textlesung im Anschluss an den Aufruf zur Einreichung von Texten zum Thema Lavaveix im Rahmen des Kulturprojekts von Sonia Suau.

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine