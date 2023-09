Les Ateliers de la mine : Soirée jeux de société 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 13 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

N’hésitez pas à apporter vos jeux!

Le 2ième vendredi du mois..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



BOARD GAMES EVENING

Bring your own games!

2nd Friday of the month.

TARDE DE JUEGOS DE MESA

¡Traiga sus propios juegos!

Todos los segundos viernes de mes.

GESELLSCHAFTSSPIELABEND

Bringen Sie Ihre eigenen Spiele mit!

Jeden zweiten Freitag im Monat.

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine