Les Ateliers de la mine – Ciné Club – Embrasse la terre pour semer des étoiles 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 8 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

CINÉ CLUB

Les Ateliers du ciné

Tous les 1er dimanche du mois, à 18h30, venez au ciné club!

Séance de lancement avec « Embrasse la terre pour semer des étoiles »

de M. Soubeyrand, en présence de la réalisatrice!.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



CINÉ CLUB

Les Ateliers du ciné

Every 1st Sunday of the month, at 6.30pm, come to the ciné club!

Kick-off session with « Embrasse la terre pour semer des étoiles » (Embrace the earth to sow stars)

by M. Soubeyrand, in the presence of the director!

CINÉ CLUB

Talleres de cine

Todos los primeros domingos de mes, a las 18.30 h, ¡venga al cineclub!

Proyección inaugural de « Embrasse la terre pour semer des étoiles » (Abrazar la tierra para sembrar estrellas)

de M. Soubeyrand, en presencia del director

CINÉ CLUB

Die Filmworkshops

Jeden ersten Sonntag im Monat um 18:30 Uhr im Ciné Club!

Auftaktveranstaltung mit « Embrasse la terre pour semer des étoiles »

von M. Soubeyrand, in Anwesenheit der Regisseurin!

