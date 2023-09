Les Ateliers de la mine – Soirée Bal Trad avec Duo Eva 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 7 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

SOIRÉE BAL TRAD

Avec Duo Eva, atelier découverte de danse de 17h à 19h.

Foodtruck sur place.

Recyclerie ouverte jusqu’à 20h puis Bal Trad à partir de 20h!.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



TRAD DANCE EVENING

With Duo Eva, dance discovery workshop from 5pm to 7pm.

Foodtruck on site.

Recyclerie open until 8pm, then Bal Trad from 8pm!

VELADA DE DANZA TRADICIONAL

Con el Dúo Eva, taller de baile de descubrimiento de 17:00 a 19:00 h.

Foodtruck in situ.

Reciclaje abierto hasta las 20:00 y baile tradicional a partir de las 20:00

BAL TRAD-ABEND

Mit Duo Eva, Schnuppertanzworkshop von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Foodtruck vor Ort.

Recycler bis 20 Uhr geöffnet, dann Bal Trad ab 20 Uhr!

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine