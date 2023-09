Les Ateliers de la mine : Ateliers Réparation 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 7 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Tous les samedis de l’année sur les semaines paires, viens réparer tes objets avec Jérôme de Saxo-Vélo & Co.

(Informatique, recharge cartouches imprimantes, vélo…)

Prix Libre.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday of the year on even-numbered weeks, come and repair your items with Jérôme from Saxo-Vélo & Co.

(Computers, printer cartridge refills, bicycles…)

Free price

Todos los sábados pares del año, venga a reparar sus objetos con Jérôme de Saxo-Vélo & Co.

(Ordenadores, cartuchos de impresora, bicicletas…)

Precio gratuito

Jeden Samstag in den geraden Wochen des Jahres kannst du deine Gegenstände mit Jérôme von Saxo-Vélo & Co. reparieren.

(Computer, Druckerpatronen nachfüllen, Fahrrad…)

Freier Preis

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine