Les Ateliers de la mine – Les Concerts – Mamatsyl / Zanaly 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 6 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

CONCERT

Mamatsyl / Zanaly

Mamatsyl c’est didjeridoo et handpan sous transe hypnotique,

avant le show de Zanaly, un quatuor instrumental rock/métal..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



CONCERT

Mamatsyl / Zanaly

Mamatsyl is didjeridoo and handpan in hypnotic trance,

before Zanaly, an instrumental rock/metal quartet.

CONCIERTO

Mamatsyl / Zanaly

Mamatsyl es didjeridoo y handpan en trance hipnótico,

antes de un espectáculo de Zanaly, un cuarteto instrumental de rock/metal.

KONZERT

Mamatsyl / Zanaly

Mamatsyl c’est didjeridoo et handpan sous transe hypnotique,

vor der Show von Zanaly, einem instrumentalen Rock/Metal-Quartett.

