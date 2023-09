Les Ateliers de la mine : Exposition Miléna 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 octobre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

EXPOSITION Miléna

Tout le long du mois, découvrez l’exposition de Miléna au café des Ateliers

Vernissage le 10 octobre à 17h en présence de la Caravane des Libertés!.

2023-10-01 fin : 2023-10-10 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



ALL OCTOBER

EXHIBITION Miléna

All month long, discover Miléna’s exhibition at the Café des Ateliers

Opening on October 10 at 5pm, in the presence of the Caravane des Libertés!

TODO OCTUBRE

Exposición miléna

Durante todo el mes, descubra la exposición de Miléna en el café des Ateliers

Inauguración el 10 de octubre a las 17:00 en presencia de la Caravana de las Libertades

DEN GANZEN MONAT OKTOBER

AUSSTELLUNG Miléna

Entdecken Sie den ganzen Monat lang die Ausstellung von Miléna im Café des Ateliers

Vernissage am 10. Oktober um 17 Uhr in Anwesenheit der Karawane der Freiheiten!

Mise à jour le 2023-09-28 par Marche et Combraille en Aquitaine