Les Ateliers de la mine : Atelier Botanique 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 30 septembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Atelier Botanique

Venez (re)découvrir les plantes qui nous entourent.

Tous niveaux, pour petits et grands!.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Botanical workshop

Come and (re)discover the plants that surround us.

All levels, for young and old!

Taller de botánica

Ven a (re)descubrir las plantas que nos rodean.

Todos los niveles, para grandes y pequeños

Botanisches Atelier

Entdecken Sie die Pflanzen, die uns umgeben.

Alle Niveaus, für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-09-14 par Marche et Combraille en Aquitaine