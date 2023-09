Les Ateliers de la mine : Atelier Art Floral 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 23 septembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Atelier Art Floral

La Fête du Dahlia avec fleurs de nos jardins!

Inscriptions obligatoire sur 06 75 65 38 52.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Floral Art Workshop

The Dahlia Festival with flowers from our gardens!

Registration required on 06 75 65 38 52

Taller de arte floral

Festival de la Dalia con flores de nuestros jardines

Inscripción obligatoria en el 06 75 65 38 52

Workshop Blumenkunst

Das Dahlienfest mit Blumen aus unseren Gärten!

Anmeldung erforderlich unter 06 75 65 38 52

Mise à jour le 2023-08-29 par Marche et Combraille en Aquitaine