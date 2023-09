Les Ateliers de la mine : Concert Lou Belasoul 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 22 septembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Concert Lou Belasoul

Du haut de sa jeunesse, Lou vous embarque dans son univers pop folk avec sa voix digne des plus grands!.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Lou Belasoul concert

From the height of her youth, Lou takes you into her pop-folk universe with a voice worthy of the greats!

Concierto de Lou Belasoul

¡Desde la cima de su juventud, Lou te lleva de viaje por su universo pop-folk con una voz digna de los grandes!

Konzert Lou Belasoul

Lou ist eine junge Frau, die Sie mit ihrer Stimme in ihre Welt des Pop und Folk entführt!

Mise à jour le 2023-08-29 par Marche et Combraille en Aquitaine