Les Ateliers de la mine : Atelier Aquarelle 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 19 août 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Atelier Aquarelle

Ce mois-ci, faisons des aquarelles sur le thème des étoiles filantes!

Inscriptions via loisirscreatifs@lesateliersdelamine.tl.

2023-08-19

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Watercolor workshop

This month, let’s make watercolors on the theme of shooting stars!

Registration via loisirscreatifs@lesateliersdelamine.tl

Taller de acuarela

Este mes, vamos a hacer acuarelas sobre el tema de las estrellas fugaces

Para inscribirse, visite loisirscreatifs@lesateliersdelamine.tl

Aquarell-Atelier

Diesen Monat wollen wir Aquarelle zum Thema Sternschnuppen malen!

Anmeldungen über loisirscreatifs@lesateliersdelamine.tl

