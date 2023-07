Les Ateliers de la mine : Soirée karaoké 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 18 août 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Soirée karaoké !

Prix Libre

Ce soir la star sur scène c’est toi ! Alors viens nous montrer ton potentiel. Laurent sera là pour une animation endiablée !.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Karaoke night!

Free Price

Tonight, the star on stage is you! Come and show us your potential. Laurent will be there to entertain you!

Noche de karaoke

Precio gratuito

¡Esta noche la estrella en el escenario eres tú! Ven y muéstranos tu potencial. Laurent se encargará de amenizar la velada

Karaoke Abend !

Freier Preis

Heute Abend bist du der Star auf der Bühne! Also komm und zeig uns dein Potenzial. Laurent wird für eine wilde Animation sorgen!

