Les Ateliers de la mine : Inauguration de la Micro Folie des Ateliers de la Mine 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 8 juillet 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Qu’est-ce qu’une Micro-Folie?

Une Micro-Folie est un musée numérique qui permet de découvrir les collections et les chefs d’œuvres d’institutions et musées nationaux (Le Louvre, Château de Versailles, musée d’Orsay, musée du quai Branly…), grâce à une tablette et un grand écran.

Une Micro-Folie propose des contenus culturels, ludiques et technologiques à destination de tous les publics et sous forme gratuite!.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



What is a Micro-Folie?

A Micro-Folie is a digital museum that lets visitors discover the collections and masterpieces of national museums and institutions (Le Louvre, Château de Versailles, Musée d?Orsay, Musée du Quai Branly, etc.), using a tablet and a large screen.

A Micro-Folie offers free cultural, fun and technological content for the general public!

¿Qué es una Micro-Folly?

Una Micro-Folie es un museo digital que permite descubrir las colecciones y obras maestras de museos e instituciones nacionales (Le Louvre, Château de Versailles, Musée d’Orsay, Musée du Quai Branly, etc.), utilizando una tableta y una pantalla grande.

Una Micro-Folie ofrece gratuitamente contenidos culturales, lúdicos y tecnológicos para todas las edades

Was ist ein Mikro-Folie?

Ein Micro-Folie ist ein digitales Museum, das es ermöglicht, die Sammlungen und Meisterwerke nationaler Institutionen und Museen (Louvre, Schloss Versailles, Musée d’Orsay, Musée du quai Branly usw.) mithilfe eines Tablets und eines großen Bildschirms zu entdecken.

Eine Micro-Folie bietet kulturelle, spielerische und technologische Inhalte für alle Zielgruppen und in kostenloser Form!

Mise à jour le 2023-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine