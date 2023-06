Les Ateliers de la mine : Atelier découverte du rythme et du chant dès 6 ans 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 5 juillet 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER DECOUVERTE

du rythme et du chant pour les enfants à partir de 6 ans – animé par Chtologo -.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



DISCOVERY WORKSHOP

rhythm and singing for children aged 6 and up – led by Chtologo –

TALLER DE DESCUBRIMIENTO

ritmo y canto para niños a partir de 6 años – dirigido por Chtologo –

ENTDECKUNGSWORKSHOP

von Rhythmus und Gesang für Kinder ab 6 Jahren – geleitet von Chtologo –

Mise à jour le 2023-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine