Lecture aux enfants 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 3 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Petit temps de lecture proposé aux enfants parmi une sélection d’albums et de contes.

2 séances : une première à 10h30 et une seconde à 11h15.

Pour tous âges à partir de 3 ans.

Durée de chaque séance : 30 minutes. Sur inscription..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 12:00:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A short reading time offered to children from a selection of albums and stories.

2 sessions: first at 10:30 am and second at 11:15 am.

For all ages from 3 upwards.

Length of each session: 30 minutes. Registration required.

Un rato de lectura para los niños a partir de una selección de álbumes y cuentos.

2 sesiones: la primera a las 10h30 y la segunda a las 11h15.

Para todas las edades a partir de 3 años.

Duración de cada sesión: 30 minutos. Inscripción obligatoria.

Eine kleine Lesezeit für Kinder aus einer Auswahl von Alben und Geschichten.

2 Sitzungen: eine erste um 10:30 Uhr und eine zweite um 11:15 Uhr.

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

Dauer jeder Sitzung: 30 Minuten. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT La Teste-de-Buch