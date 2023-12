Atelier Tablette « Noël dans le monde » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 23 décembre 2023 10:00, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Cet atelier propose la découverte des traditions de Noël en duo, ou en famille.

L’atelier débute par une exploration des coutumes de Noël, se poursuit avec la réalisation d’une carte de vœux et se termine par un tournoi de jeux.

Atelier sur tablette.

10 enfants maximum.

Attention, cet atelier à déjà été proposé l’année dernière..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. .

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This workshop lets you discover Christmas traditions as a duo, or as a family.

The workshop begins with an exploration of Christmas customs, continues with the creation of a greetings card and ends with a games tournament.

Workshop on tablet.

maximum 10 children.

Please note that this workshop was offered last year.

Este taller le invita a descubrir las tradiciones navideñas a dúo o en familia.

El taller comienza con una exploración de las costumbres navideñas, continúa con la creación de una tarjeta de felicitación y termina con un torneo de juegos.

Taller en tableta.

máximo 10 niños.

Tenga en cuenta que este taller ya se ofreció el año pasado.

Dieser Workshop bietet die Entdeckung der Weihnachtstraditionen zu zweit, oder mit der ganzen Familie.

Der Workshop beginnt mit einer Erkundung der Weihnachtsbräuche, geht weiter mit der Gestaltung einer Weihnachtskarte und endet mit einem Spielturnier.

Tablet-basierter Workshop.

maximal 10 Kinder.

Achtung, dieser Workshop wurde bereits im letzten Jahr angeboten.

