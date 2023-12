Projection Film de Noël 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 20 décembre 2023 10:30, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Un jeune chien vivant dans une poubelle, souhaiterait fêter Noël avec ses amis, mais aussi devenir président ou rencontrer des extra-terrestres. Des aventures, et biens plus encore dans ce film compilant plusieurs épisodes des aventures d’un chien maladroit mais généreux.

Durée : 1H12..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00. .

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A young dog living in a garbage can wants to celebrate Christmas with his friends, become president and meet aliens. Adventures and much more in this film compiling several episodes of the adventures of a clumsy but generous dog.

Running time: 1H12.

A un joven perro que vive en un cubo de basura le gustaría celebrar la Navidad con sus amigos, pero también convertirse en presidente y conocer extraterrestres. Aventuras y mucho más en esta película que recopila varios episodios de las aventuras de un perro torpe pero generoso.

Duración: 1 hora y 12 minutos.

Ein junger Hund, der in einer Mülltonne lebt, würde gerne mit seinen Freunden Weihnachten feiern, Präsident werden oder Außerirdische treffen. Abenteuer und vieles mehr in diesem Film, der mehrere Episoden der Abenteuer eines tollpatschigen, aber großzügigen Hundes zusammenstellt.

Dauer: 1 Stunde und 12 Minuten.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT La Teste-de-Buch