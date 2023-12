Kamishibai en Musique 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 16 décembre 2023 10:30, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Petite séance de lecture kamishibaï pour les enfants à partir de 4 ans. Le kamishibaï est un « théâtre de papier », technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non).

Une lecture musicale accompagnée par Francis Dessetz, professeur à l’École de musique de Biganos.

2 séances : 10h30 et 11h15. 12 enfants par séance.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Short kamishibai reading session for children aged 4 and over. The kamishibaï is a « paper theater », a storytelling technique of Japanese origin based on images that scroll in a butaï (wooden theater), equipped with small openings (or not).

A musical reading accompanied by Francis Dessetz, teacher at the Biganos music school.

2 sessions: 10:30 a.m. and 11:15 a.m. 12 children per session

Una breve sesión de lectura de kamishibai para niños a partir de 4 años. El kamishibaï es un « teatro de papel », una técnica de narración de origen japonés basada en imágenes que se desplazan en un butaï (teatro de madera), provisto o no de pequeñas aberturas.

Lectura musical acompañada por Francis Dessetz, profesor de la Escuela de Música de Biganos.

2 sesiones: 10.30 h y 11.15 h. 12 niños por sesión

Kleine Kamishibai-Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren. Das Kamishibai ist ein « Papiertheater », eine Erzähltechnik japanischen Ursprungs, die auf Bildern basiert, die in einem Butai (Holztheater) mit kleinen Öffnungen (oder auch nicht) laufen.

Eine musikalische Lesung, die von Francis Dessetz, Lehrer an der Musikschule von Biganos, begleitet wird.

2 Sitzungen: 10:30 Uhr und 11:15 Uhr. 12 Kinder pro Sitzung

Mise à jour le 2023-12-02 par OT La Teste-de-Buch