Eveil Musical 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 4 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Atelier d’éveil musical avec démonstration instrumentale et jeux interactifs.

Animé par Francis Dessetz, professeur à l’École de musique de Biganos.

2 séances : 10h pour les 0-3 ans et 10h45 pour les 3-6 ans

10 enfants par séance, sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Early music workshop with instrumental demonstration and interactive games.

Led by Francis Dessetz, teacher at Biganos Music School.

2 sessions: 10 a.m. for 0-3 year-olds and 10.45 a.m. for 3-6 year-olds

10 children per session, registration required.

Taller de educación musical temprana con demostración instrumental y juegos interactivos.

Impartido por Francis Dessetz, profesor de la Escuela de Música Biganos.

2 sesiones: 10 h para niños de 0 a 3 años y 10.45 h para niños de 3 a 6 años

10 niños por sesión, inscripción obligatoria.

Workshop zur musikalischen Früherziehung mit Instrumentenvorführung und interaktiven Spielen.

Geleitet von Francis Dessetz, Lehrer an der Musikschule von Biganos.

2 Sitzungen: 10 Uhr für 0-3-Jährige und 10.45 Uhr für 3-6-Jährige

10 Kinder pro Sitzung, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT La Teste-de-Buch