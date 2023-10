« Les Petites oreilles » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 29 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Petite séance d’animation autour des contes, comptines et livres, proposées par Myriam Darmanté, conteuse.

Deux séances : une première à 9h45 et une seconde à 10h30.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Durée de chaque accueil : 30/40 minutes

Entre 12 et 15 enfants, sur inscription..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 11:30:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Storytelling, nursery rhymes and books by storyteller Myriam Darmanté.

Two sessions: first at 9:45 am and second at 10:30 am.

For children aged 0 to 3.

Length of each session: 30/40 minutes

Between 12 and 15 children, on registration.

Actividades breves en torno a cuentos, canciones infantiles y libros, dirigidas por la cuentacuentos Myriam Darmanté.

Dos sesiones: la primera a las 9.45 h y la segunda a las 10.30 h.

Para niños de 0 a 3 años.

Duración de cada sesión: 30/40 minutos

Entre 12 y 15 niños, inscripción obligatoria.

Kleine Animationssitzung rund um Märchen, Kinderreime und Bücher, angeboten von Myriam Darmanté, Märchenerzählerin.

Zwei Sitzungen: eine erste um 9:45 Uhr und eine zweite um 10:30 Uhr.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Dauer jeder Begrüßung: 30/40 Minuten

Zwischen 12 und 15 Kinder, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT La Teste-de-Buch