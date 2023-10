Projection « Belle et fascinante nature, ses oiseaux, ses fleurs » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 25 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Par les temps qui courent, la grisaille est partout…

Photographe amateur, Martine Poulain-Zaborski vous invite à une projection de diaporamas dans lesquels la nature est à l’honneur. Elle mettra un peu de poésie dans les coeurs et sera illustrée, chantée et racontée à toutes celles et ceux qui viendront la découvrir.

Sous l’égide de l’association « Les Amis de Jean Hameau ».

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



These days, dreariness is everywhere?

Amateur photographer Martine Poulain-Zaborski invites you to a slide show in which nature takes center stage. She’ll put a little poetry in our hearts, and will be illustrated, sung and told to all those who come to discover her.

Under the aegis of the association « Les Amis de Jean Hameau »

Estos días, los cielos grises están por todas partes..

La fotógrafa aficionada Martine Poulain-Zaborski le invita a un pase de diapositivas en el que la naturaleza es la protagonista. Ilustrada, cantada y contada a todos los que se acerquen a descubrirla, aportará un toque de poesía a su corazón.

Bajo los auspicios de la asociación « Les Amis de Jean Hameau »

In der heutigen Zeit ist das Wetter überall grau

Die Hobbyfotografin Martine Poulain-Zaborski lädt Sie zu einer Diashow ein, in der die Natur im Mittelpunkt steht. Sie bringt ein wenig Poesie in die Herzen der Menschen und wird illustriert, besungen und allen, die sie entdecken, erzählt.

Unter der Schirmherrschaft des Vereins « Les Amis de Jean Hameau » (Freunde von Jean Hameau)

Mise à jour le 2023-10-28 par OT La Teste-de-Buch