Atelier Photo « La Lumière et les réglages d’exposition » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 25 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Les Ateliers Photos proposent de découvrir, ou redécouvrir, les fondamentaux de la photographie.

Ce deuxième rendez-vous s’intéresse au travail de la lumière et les moyens pour s’assurer d’une exposition correcte en toute circonstance. Des exercices seront proposés aux participants pour se familiariser aux différents réglages, il est donc recommandé de venir avec son appareil photo.

Destiné à tous quel que soit le niveau.

Animé par Jean-Philippe Bezat (association « Ateliers photo La Teste »).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 13:00:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Ateliers Photos offers an opportunity to discover, or rediscover, the fundamentals of photography.

This second event focuses on working with light, and how to ensure correct exposure in all circumstances. Exercises will be offered to familiarize participants with the various settings, so it’s advisable to bring your camera.

Suitable for all levels.

Led by Jean-Philippe Bezat (association » Ateliers photo La Teste « )

Los Talleres fotográficos son una oportunidad para descubrir, o redescubrir, los fundamentos de la fotografía.

Esta segunda edición se centra en el trabajo con la luz y en cómo garantizar una exposición correcta en cualquier circunstancia. Los participantes realizarán ejercicios para familiarizarse con los distintos ajustes, por lo que se recomienda traer la cámara.

Apto para todos los niveles.

Impartido por Jean-Philippe Bezat (asociación « Ateliers photo La Teste »)

Die Fotoworkshops bieten die Möglichkeit, die Grundlagen der Fotografie zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Dieser zweite Termin befasst sich mit der Arbeit mit Licht und den Möglichkeiten, eine korrekte Belichtung in jeder Situation zu gewährleisten. Die Teilnehmer werden Übungen machen, um sich mit den verschiedenen Einstellungen vertraut zu machen.

Der Kurs richtet sich an alle, unabhängig von ihrem Niveau.

Geleitet von Jean-Philippe Bezat (Verein « Ateliers photo La Teste »)

Mise à jour le 2023-10-27 par OT La Teste-de-Buch