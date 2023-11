Jeu « Les Loups-garous de Thiercelieux » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 4 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Une séance autour du jeu de société « Les Loups-Garous de Thiercelieux », dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou. les villageois doivent démasquer les loups sans se faire croquer par ces derniers.

Un jeu d’ambiance convivial pour une séance ouverte à tous les joueurs et joueuses.

Jusqu’à 15 joueurs

À partir de 10 ans. Sur inscription..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque Municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A session based on the board game « Les Loups-Garous de Thiercelieux », in which each player takes on the role of a villager or werewolf. The villagers must unmask the wolves without being eaten by them.

A friendly, atmospheric game open to all players.

Up to 15 players

Ages 10 and up. Registration required.

Sesión basada en el juego de mesa « Los hombres lobo de Thiercelieux », en la que cada jugador asume el papel de un aldeano o de un hombre lobo. Los aldeanos deben desenmascarar a los lobos sin ser devorados por ellos.

Un juego simpático y atmosférico para una sesión abierta a todos los jugadores.

Hasta 15 jugadores

A partir de 10 años. Inscripción obligatoria.

Eine Sitzung rund um das Brettspiel « Die Werwölfe von Thiercelieux », in dem jeder Spieler einen Dorfbewohner oder einen Werwolf verkörpert. Die Dorfbewohner müssen die Wölfe entlarven, ohne von ihnen gefressen zu werden.

Ein stimmungsvolles Spiel für alle Spielerinnen und Spieler.

Bis zu 15 Spieler

Ab 10 Jahren. Nach Anmeldung.

