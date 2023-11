Petits Champions de la Lecture 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 27 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Grand jeu national de lecture à voix haute à destination des enfants scolarisés en classe de CM1 ou CM2, soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale. Chaque candidat dispose de 3 minutes pour lire, devant un jury, un extrait du livre qu’il aura lui-même choisi. Des séances d’entraînement individuel seront proposées à partir de fin novembre.

La finale se déroulera le samedi 20 janvier pendant les Nuits de la Lecture.

Le gagnant de l’étape locale pourra participer à l’étape départementale. Deux autres étapes suivront : une étape régionale puis nationale.

Dès la première étape du jeu, les participants peuvent s’inscrire à un tirage au sort sur le site des Petits champions de la lecture et gagner des places pour assister à la grande finale nationale organisée mercredi 26 juin 2024, sur la scène de la Comédie Française à Paris.

Les inscriptions se font du 25 octobre au 18 novembre 2023..

2023-10-27 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A nationwide read-aloud game for children in CM1 and CM2 classes, supported by the French Ministry of Education. Each candidate has 3 minutes to read an extract from a book of his or her choice in front of a panel of judges. Individual training sessions will be offered from the end of November.

The final will take place on Saturday, January 20, during the Nuits de la Lecture.

The winner of the local stage will be eligible to take part in the departmental stage. Two further stages will follow: a regional stage and then a national stage.

From the first stage of the game, participants can enter a prize draw on the Little Champions of Reading website and win tickets to attend the grand national final organized on Wednesday June 26, 2024, on the stage of the Comédie Française in Paris.

Registration runs from October 25 to November 18, 2023.

Concurso nacional de lectura en voz alta para niños de las clases CM1 o CM2, apoyado por el Ministerio de Educación francés. Cada candidato dispone de 3 minutos para leer un extracto de un libro de su elección ante un jurado. A partir de finales de noviembre se ofrecerán sesiones individuales de entrenamiento.

La final tendrá lugar el sábado 20 de enero durante las Nuits de la Lecture.

El ganador de la etapa local podrá participar en la etapa departamental. Seguirán otras dos etapas: una etapa regional y luego una etapa nacional.

A partir de la primera etapa, los participantes podrán participar en un sorteo en la página web de los Pequeños Campeones de la Lectura y ganar entradas para la gran final nacional, que se celebrará el miércoles 26 de junio de 2024 en el escenario de la Comédie Française de París.

Las inscripciones están abiertas del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2023.

Ein großes nationales Vorlesespiel für Kinder in der vierten oder fünften Klasse, das vom französischen Bildungsministerium unterstützt wird. Jeder Kandidat hat 3 Minuten Zeit, um vor einer Jury einen Auszug aus einem selbst gewählten Buch vorzulesen. Individuelle Trainingseinheiten werden ab Ende November angeboten.

Das Finale findet am Samstag, den 20. Januar, während der Nuits de la Lecture (Lesenächte) statt.

Der Gewinner der lokalen Etappe darf an der Etappe auf Departementsebene teilnehmen. Es folgen zwei weitere Etappen: eine regionale und dann eine nationale Etappe.

Ab der ersten Etappe des Spiels können sich die Teilnehmer auf der Website der Petits Champions de la lecture für eine Verlosung anmelden und Plätze für das große nationale Finale gewinnen, das am Mittwoch, den 26. Juni 2024, auf der Bühne der Comédie Française in Paris stattfindet.

Die Anmeldung erfolgt vom 25. Oktober bis zum 18. November 2023.

