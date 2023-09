Dessine-moi un monstre 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 26 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

À travers les logiciels de dessin sur ordinateur, une initiation à la création de personnages aux couleurs d’Halloween.

Thème : Le monstre du Bassin d’Arcachon.

À partir de 11/12 ans.

Activité sur ordinateur nécessitant une bonne pratique de celui-ci..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An introduction to creating Halloween-themed characters using computer drawing software.

Theme: The Arcachon Basin Monster.

Ages 11/12 and up.

Computer skills required.

Introducción a la creación de personajes de Halloween utilizando programas informáticos de dibujo.

Tema: El monstruo de la bahía de Arcachon.

A partir de 11/12 años.

Actividad informática que requiere buenos conocimientos de informática.

Eine Einführung in die Erstellung von Halloween-Figuren mithilfe von Zeichenprogrammen am Computer.

Thema: Das Monster aus dem Bassin d’Arcachon.

Ab 11/12 Jahren.

Computerbasierte Aktivität, für die ein guter Umgang mit dem Computer erforderlich ist.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT La Teste-de-Buch