Atelier photo – La photographie numérique, de la prise de vue à l’image finalisée 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, 7 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Les Ateliers Photos proposent de découvrir, ou redécouvrir, les fondamentaux de la photographie. Ce premier rendez-vous consistera en une réunion d’information autour de la présentation des ateliers 2023/2024 ainsi qu’une explication des fondamentaux de la photographie numérique, les différents types d’appareils photo (quel appareil choisir en fonction des usages), le mode de fonctionnement et les principaux réglages.

Les ateliers photos auront lieu par la suite un samedi matin par mois.

Animé par Jean-Philippe Bezat (association « Ateliers photo La Teste »).

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Ateliers Photos offers an opportunity to discover, or rediscover, the fundamentals of photography. This first meeting will consist of an information session presenting the 2023/2024 workshops, and an explanation of the fundamentals of digital photography, the different types of cameras (which camera to choose according to use), how they work and the main settings.

The photo workshops will then take place one Saturday morning a month.

Led by Jean-Philippe Bezat (« Ateliers photo La Teste » association)

Los Ateliers Photos son una oportunidad para descubrir, o redescubrir, los fundamentos de la fotografía. Este primer encuentro consistirá en una sesión informativa para presentar los talleres 2023/2024 y explicar los fundamentos de la fotografía digital, los diferentes tipos de cámara (qué cámara elegir en función del uso), su funcionamiento y los principales ajustes.

A continuación, los talleres de fotografía tendrán lugar un sábado al mes por la mañana.

Dirigidos por Jean-Philippe Bezat (asociación « Ateliers photo La Teste »)

Die Fotoworkshops bieten die Möglichkeit, die Grundlagen der Fotografie zu entdecken oder wiederzuentdecken. Dieser erste Termin besteht aus einer Informationsveranstaltung, bei der die Workshops 2023/2024 vorgestellt werden, sowie einer Erklärung der Grundlagen der digitalen Fotografie, der verschiedenen Kameratypen (welche Kamera für welchen Zweck geeignet ist), der Funktionsweise und der wichtigsten Einstellungen.

Die Fotoworkshops finden danach an einem Samstagmorgen pro Monat statt.

Geleitet von Jean-Philippe Bezat (Verein « Ateliers photo La Teste »)

