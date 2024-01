Atelier photo – « Prise de vue : les différents outils à disposition du photographe, principes de cadrage et de composition » 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch, vendredi 27 janvier 2023.

La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

Les Ateliers Photos proposent de découvrir, ou de redécouvrir, les fondamentaux de la photographie. Les moyens de rendre nos photos plus percutantes et personnelles, les différentes règles de cadrage et de composition de l’image seront au cœur de ce rendez-vous mensuel. Des exercices seront proposés aux participants pour se familiariser aux différents réglages, il est donc recommandé de venir avec son appareil photo.

Destiné à tous quel que soit le niveau.

Animé par Jean-Philippe Bezat (association « Ateliers photo La Teste »)

2 Allée Clémenceau Bibliothèque municipale

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



