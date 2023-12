Soirée du Nouvel An 2 a rue de l’Usine Marlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 . Soirée dîner et spectacle Africain pour le nouvel an à Marlenheim !

Rendez-vous à 19h30 au Centre Culturel et Sportif Les Roseaux. Au programme :

Concert en live du groupe FASO Culture

Tombolas

Plein de lots à gagner

Animation avec les enfants

Soirée disco avec DJ Buffet à volonté (boissons non comprises) Soirée au profit des enfants et des femmes défavorisées au Burkina Faso. Tarifs : 45€/pers. en pré-vente – 50€/pers. sur place. 15€/enfant de 6 à 12 ans. EUR.

2 a rue de l’Usine

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

