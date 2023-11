Atelier cuisine en famille 2 A le Presbytère Marchésieux, 18 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Nous organisons un atelier cuisine en famille le 18 Novembre de 10h à 12h30 à la cantine de Marchésieux (locaux scolaires) . Nous ferons un crumble de courge au parmesan et une tarte à la citrouille au beure salé.

Tarif : prix libre

N’hésitez pas à vous inscrire à evsfamillesruralesmarchus@gmail.com.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:30:00. .

2 A le Presbytère

Marchésieux 50190 Manche Normandie



We’re organizing a family cooking workshop on November 18 from 10am to 12:30pm at the Marchésieux canteen (school premises). We’ll be making a pumpkin crumble with parmesan and a pumpkin pie with salted butter.

Price: free

Please register at evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

Organizamos un taller de cocina en familia el 18 de noviembre de 10.00 a 12.30 h en el comedor Marchésieux (locales de la escuela). Prepararemos un crumble de calabaza con parmesano y una tarta de calabaza con mantequilla salada.

Precio: gratuito

No dudes en inscribirte en evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

Wir organisieren am 18. November von 10:00 bis 12:30 Uhr in der Kantine von Marchésieux (Schulgebäude) einen Kochworkshop für die ganze Familie. Wir werden einen Kürbis-Crumble mit Parmesan und eine Kürbistarte mit gesalzener Beere zubereiten.

Preis: freier Preis

Zögern Sie nicht, sich unter evsfamillesruralesmarchus@gmail.com anzumelden

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche