CONCERT ORGUE ET TROMPETTES 2-80 Rue hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte, 7 juillet 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Concert Orgue et Trompettes à l’Église de Saulxures sur Moselotte. Entrée Libre.. Tout public

Vendredi 2023-07-07 20:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00. 0 EUR.

2-80 Rue hamoir sur Ourthe ÉGLISE SAINT PRIX

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Organ and Trumpet Concert at the Church of Saulxures sur Moselotte. Free admission.

Concierto de órgano y trompeta en la iglesia de Saulxures sur Moselotte. Entrada gratuita.

Konzert Orgel und Trompeten in der Kirche von Saulxures sur Moselotte. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES