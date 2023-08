CONCERT ORCHESTRE SAINT COLOMBAN » BAROQUE ET MUSIQUES DE FILMS » 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte, 17 septembre 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Concert Exceptionnel de l’Orchestre Saint Colomban à l’Église Saint Prix de Saulxures sur Moselotte.

Concert Baroque et Musiques de Films. Entrée libre avec participation au chapeau au profit de La Ligue Contre le Cancer.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. 0 EUR.

2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



As part of the Journées du Patrimoine, an exceptional concert by the Orchestre Saint Colomban at the Église Saint Prix in Saulxures sur Moselotte.

Baroque and film music concert. Free admission, with a donation to La Ligue Contre le Cancer.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, Concierto excepcional de la Orquesta Saint Colomban en la iglesia Saint Prix de Saulxures sur Moselotte.

Concierto barroco y música de cine. Entrada gratuita con contribución a la gorra a beneficio de La Ligue Contre le Cancer.

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals findet ein Sonderkonzert des Orchestre Saint Colomban in der Kirche Saint Prix in Saulxures sur Moselotte statt.

Barockkonzert und Filmmusik. Freier Eintritt mit Hutbeteiligung zugunsten von La Ligue Contre le Cancer.

