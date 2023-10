El Candil en concert 2-8 rue des Platanes Ibos, 22 octobre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du 18ème Festival « Les Troubladours chantent l’Art Roman en Occitanie », partez à la rencontre de trois musiciens audois (Abdel Bouzbiba, Cecilia flamenca, Manuel Lolo) pour un répertoire entre le Moyen-Orient, le Maghreb et l’Andalousie.

Réservation au 06 02 29 55 77 ou 06 16 29 09 19.

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 . .

2-8 rue des Platanes IBOS

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the 18th Festival « Les Troubladours chantent l’Art Roman en Occitanie », meet three musicians from the Aude region (Abdel Bouzbiba, Cecilia flamenca, Manuel Lolo) for a repertoire that takes in the Middle East, North Africa and Andalusia.

Book on 06 02 29 55 77 or 06 16 29 09 19

En el marco del 18º Festival « Les Troubladours chantent l’Art Roman en Occitanie », conozca a tres músicos de la región del Aude (Abdel Bouzbiba, Cecilia flamenca, Manuel Lolo) para un repertorio de música de Oriente Próximo, del Magreb y andalusí.

Reservas en el 06 02 29 55 77 o el 06 16 29 09 19

Im Rahmen des 18. Festivals « Les Troubladours chantent l’Art Roman en Occitanie » treffen Sie auf drei Musiker aus dem Audois (Abdel Bouzbiba, Cecilia flamenca, Manuel Lolo), die ein Repertoire zwischen dem Nahen Osten, dem Maghreb und Andalusien spielen.

Reservierung unter 06 02 29 55 77 oder 06 16 29 09 19

