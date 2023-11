MARCHE DU PATRIMOINE ROUTE DES CRÈCHES 2/4 rue du Général de Gaulle Saint-Avold, 6 janvier 2024, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Marche commentée du patrimoine avec le Comité du Pays de Nied au départ de l’Abbatiale Saint-Nabor. Une randonnée de 9 km sur la Route des crèches à Saint-Avold, ouverte à tous.. Adultes

Samedi 2024-01-06 13:30:00 fin : 2024-01-06 . 0 EUR.

2/4 rue du Général de Gaulle

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Guided heritage walk with the Comité du Pays de Nied, departing from the Abbatiale Saint-Nabor. A 9 km hike along the Route des crèches in Saint-Avold, open to all.

Paseo guiado por el patrimonio con el Comité du Pays de Nied, a partir de la Abadía de Saint-Nabor. Paseo de 9 km por la Route des crèches en Saint-Avold, abierto a todos.

Kommentierte Wanderung zum Kulturerbe mit dem Comité du Pays de Nied ab der Abteikirche Saint-Nabor. Eine 9 km lange Wanderung auf der Route des crèches in Saint-Avold, die für alle offen ist.

