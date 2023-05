Festi’vins Spéciale 30 ans 2/4 Place du Général de Gaulle, 2 juin 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Venez découvrir 30 vignerons pour les 30 ans des Caves aux Grands Cépages à Lisieux!.

2023-06-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-02 21:00:00. .

2/4 Place du Général de Gaulle

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and discover 30 winemakers for the 30th anniversary of Caves aux Grands Cépages in Lisieux!

Venga a descubrir a 30 viticultores con motivo del 30º aniversario de las Caves aux Grands Cépages de Lisieux

30 Winzer feiern 30 Jahre Caves aux Grands Cépages in Lisieux!

