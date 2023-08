Journées européennes du patrimoine : visite de la commanderie de Sallebruneau 2-224 Sallebruneau Frontenac, 17 septembre 2023, Frontenac.

Frontenac,Gironde

Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez l’extérieur de l’édifice accompagné par les membres de l’association, tous bénévoles, qui restaurent les lieux depuis juillet 1974. Un panneau sur l’évolution des travaux et du jardin d’inspiration médiévale vous sera également présenté..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

2-224 Sallebruneau Commanderie de Sallebruneau

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the European Heritage Days, visit the exterior of the building accompanied by members of the association, all volunteers, who have been restoring the site since July 1974. You’ll also be shown a panel describing the progress of the work and the medieval-inspired garden.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite el exterior del edificio acompañado por los miembros de la asociación, todos voluntarios, que llevan restaurando el lugar desde julio de 1974. También le mostrarán un panel que describe el avance de las obras y el jardín de inspiración medieval.

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes können Sie das Gebäude von außen besichtigen. Begleitet werden Sie dabei von den Mitgliedern des Vereins, die seit Juli 1974 ehrenamtlich an der Restaurierung der Räumlichkeiten arbeiten. Eine Tafel über den Fortschritt der Arbeiten und den mittelalterlich inspirierten Garten wird Ihnen ebenfalls präsentiert.

