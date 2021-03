1Village Ecole élémentaire des Amandiers, 10 mai 2021-10 mai 2021, Paris.

A travers les ateliers numériques “1Village”, les écoliers participent, pendant toute une année scolaire, à des correspondances innovantes en ligne avec plusieurs classes en simultané, à l’autre bout du monde.

Les enfants de 7 à 12 ans produisent avec leurs professeurs des contenus audiovisuels autour de leurs cultures et de leurs quotidiens, et visionnent une diversité de contenus générés par des classes de toute la France et d’autres pays étrangers.

L’objectif pédagogique du programme est de faire comprendre aux enfants que la diversité culturelle ne concerne pas seulement la vie d’enfants à l’autre bout du monde, mais qu’elle existe et qu’elle fait la richesse de son propre pays. Ensemble, ils échangent, jouent, débattent, se posent des questions et construisent ensemble leur village-idéal, l’occasion pour eux de s’interroger collectivement, à travers une expérience concrète de métissage culturel, sur ce qui permet de “faire société ensemble”, à travers des actions de création et de sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable.

En permettant à des classes françaises d’échanger toute l’année scolaire avec des écoles étrangères situées dans 5 régions du monde différentes, 1Village met en oeuvre coopération et solidarité internationales, et diffuse auprès de tous les professeurs bénéficiaires (français et étrangers) les meilleures pratiques pour éduquer leurs élèves à réagir aux préjugés de toute sorte.

Durant les mois de mars, avril et mai 2021, plusieurs activités dédiées à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme seront proposées aux écoles participantes dans 23 départements français, pour approfondir les impacts du programme.

Ainsi, 1Village permet d’ancrer profondément – d’abord chez les écoliers participant et leurs familles, ensuite dans leur école toute entière (auprès de leurs camarades d’autres classes, leurs familles et leurs enseignants) – certains enseignements tels que la déconstruction des stéréotypes, la lutte contre le racisme, l’usage critique des médias, et la promotion concrète du vivre-ensemble par le jeu du questionnement entre écoliers.

Participation gratuite pour les classes bénéficiaires.

1Village est un réseau éducatif et numérique d’échanges qui tisse des liens culturels et fraternels entre écoliers français et étrangers, à travers la création numérique, ludique, et vidéo.

