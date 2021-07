Paris En ligne / online Paris 1st EUGLOH Meeting on Molecular Imprinting for Health-Related Applications En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Assistez à cette rencontre relative au ciblage de l’empreinte moléculaire, notamment dans les applications liées à la santé. Une série de présentations donnera un aperçu des intérêts spécifiques et des projets en cours au sein d’EUGLOH, permettant ainsi une prise de conscience mutuelle des possibilités de collaboration dans ce domaine. Date : 8/09/2021 – 10:00-17:00 Cible : tous les membres de l’université européennes EUGLOH intéressés par le sujet Hôte : University of Porto & Lund University Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/1st-eugloh-meeting-on-molecular-imprinting-for-health-related-applications)

sur inscription – jusqu’au 25/08/2021

