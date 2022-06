1re Haut-Barr VTT Saverne Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saverne

1re Haut-Barr VTT Saverne Saverne, 26 juin 2022, Saverne. 1re Haut-Barr VTT Saverne Saverne

2022-06-26 08:00:00 – 2022-06-26 14:00:00

Saverne 67700 Découvrez la 1re édition de la Haut-Barr VTT Saverne, le dimanche 26 juin ! Plusieurs parcours vous serons proposés, de différents niveaux : • Un parcours de 16 km : FAMILLE. • Un parcours de 27 km : INDIVIDUEL/Détente. • Un parcours de 48 km : EXPERT. • Un parcours de 63 km : PRO. Pour s’inscrire : • Via une billetterie en ligne (avec une réduction de 2 €) : https://www.billetweb.fr/la-haut-barr-vtt • En renvoyant le Bulletin d’engagement : à l’adresse MOBALPA à l’attention de Pascal PENAUD – Trésorier du Rotary Club SAVERNE – 5 rue du Commerce – 67700 MONSWILLER. • Ou enfin, sur place. L’intégralité des bénéfices seront reversés à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. +33 3 88 91 80 47 Découvrez la 1re édition de la Haut-Barr VTT Saverne, le dimanche 26 juin ! Plusieurs parcours vous serons proposés, de différents niveaux : • Un parcours de 16 km : FAMILLE. • Un parcours de 27 km : INDIVIDUEL/Détente. • Un parcours de 48 km : EXPERT. • Un parcours de 63 km : PRO. Pour s’inscrire : • Via une billetterie en ligne (avec une réduction de 2 €) : https://www.billetweb.fr/la-haut-barr-vtt • En renvoyant le Bulletin d’engagement : à l’adresse MOBALPA à l’attention de Pascal PENAUD – Trésorier du Rotary Club SAVERNE – 5 rue du Commerce – 67700 MONSWILLER. • Ou enfin, sur place. L’intégralité des bénéfices seront reversés à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Saverne

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 67700, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne Departement 67700

Saverne Saverne 67700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

1re Haut-Barr VTT Saverne Saverne 2022-06-26 was last modified: by 1re Haut-Barr VTT Saverne Saverne Saverne 26 juin 2022 67700 saverne

Saverne 67700