2022-08-06 20:00:00 – 2022-08-06 22:30:00

Vosges Les associations Danse Moderne Academy et Pointes et Entrechats partageront la même scène le temps d’une soirée pour une démonstration de danse classique et de danse contemporaine Centre Culturel Gilbert Zaug 12 rue de la Franche Pierre Remiremont

