L'histoire de la médecine et de la chirurgie, au XVIIe et XVIIIe siècles, est présentée par Scalpel et Matula, avec de nombreuses pièces historiques reconstituées. Les enfants pourront fabriquer des mélanges d'encens ou des recettes cosmétologiques : poudres parfumées ; poudres colorées, pommade… Venez nombreux : des découvertes, des surprises, des rires sont au rendez-vous de ces rencontres avec le public ! Horaires : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

