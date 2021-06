Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges 1RD’T – NASSER VOLANT KIT SHOW Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

1RD’T – NASSER VOLANT KIT SHOW Remiremont, 21 août 2021-21 août 2021, Remiremont. 1RD’T – NASSER VOLANT KIT SHOW 2021-08-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-21 22:30:00 22:30:00 Centre aéré de la Grange Puton 13 chemin des Granges Puton

Remiremont Vosges Un spectacle de cerfs-volants à couper le souffle, de jour puis de nuit avec des cerfs-volants illuminés ! Les shows de Nasser, avec ou sans vent, ont gagné de nombreux concours et ont conquis le monde entier. Sa présence à Remiremont est réellement exceptionnelle. A ne manquer sous aucun prétexte ! Un spectacle de cerfs-volants à couper le souffle, de jour puis de nuit avec des cerfs-volants illuminés ! Les shows de Nasser, avec ou sans vent, ont gagné de nombreux concours et ont conquis le monde entier. Sa présence à Remiremont est réellement exceptionnelle. A ne manquer sous aucun prétexte ! dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Centre aéré de la Grange Puton 13 chemin des Granges Puton Ville Remiremont lieuville 48.00729#6.58471