Vosges La Ville de Remiremont reçoit la compagnie de la Salamandre pour un spectacle musical et chorégraphié au coeur de la flamme.

Parapluies enflammés, boules de feu, pluie d’étincelles et autres étoiles filantes illumineront le cœur de ville de Remiremont pour clore l’été en beauté !

Avec PEPLUM, la compagnie de la Salamandre vous transportera dans la spirale du temps : de l’antique au moderne et du baroque au tribal avec une projection poétique dans les différentes étapes de l’humanité. +33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/ Vincent Vanhecke

